Égypte : une fillette de 12 ans décède des suites d’une excision

publié le 01/02/2020 à 05:04

Une fillette âgée de 12 ans est morte des suites d'une opération d'excision, dans la province d’Assiout au sud de l'Égypte. Le procureur a ordonné l’arrestation des parents et du médecin, la pratique étant illégale, d’après un communiqué publié, jeudi 30 janvier, par le parquet.

En 2008, une loi interdisant l’excision des organes génitaux féminins avait été votée par le Parlement malgré une forte opposition des voix conservatrices. Mais selon Reda el-Danbouki, avocate des droits de l'homme, le code pénal criminalise le prélèvement d'organes génitaux féminins uniquement dans les cas où "il n'y a pas de justification médicale", rapporte le site ABC News.

Une enquête gouvernementale datant de 2015 a démontré que 87% des femmes égyptiennes, âgées entre 15 et 49 ans, avaient été excisées. "Beaucoup plus de filles égyptiennes seront obligées de subir cette pratique, et beaucoup d'entre elles mourront - tant qu'il n'y aura pas de stratégie claire de l'État et une véritable criminalisation de la pratique", a estimé Amel Fahmy, directeur général du Tadwein Gender Research Center.

En décembre 2016, un tribunal pénal égyptien avait condamné deux médecins et la mère d'une jeune fille de 17 ans décédée après une excision à seulement un an de prison avec sursis, verdict qui avait suscité de vives critiques de la part de militants.