publié le 30/03/2019 à 20:16

Ce samedi 30 mars, en Égypte, 18 hommes ont été condamnés par la cour pénale de la Sûreté de l'État pour appartenance à l'État islamique et pour avoir planifié "des attaques suicide simultanées" au nord du pays, à Tanta et Alexandrie, en juillet 2017, ainsi qu'un attentat à la bombe dans un magasin vendant de l'alcool à Damiette, toujours dans le nord du pays, selon une source judiciaire.



Selon cette cour au Caire, certains condamnés ont suivi un "entraînement militaire" en Libye et en Syrie. Douze autres accusés ont été condamnés le même jour à des peines de prison allant de 10 à 15 ans. Tous les accusés ont été condamnés pour appartenance à un "groupe terroriste", planification d'actes terroristes, possession "d'explosifs, armes à feu et munitions", a rapporté cette même source judiciaire.

De nombreux attentats depuis 2013

Le 9 avril 2017, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes de l'EI ont pris pour cible deux églises du nord de l'Égypte, à Tanta et à Alexandrie, faisant 45 morts. Depuis 2013 et la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée, les groupes extrémistes ont multiplié les attentats contre les forces de sécurité, tuant des centaines de policiers et de soldats, notamment dans des attaques contre des checkpoints.

En février 2018, les autorités ont lancé, sur ordre du président Abdel Fattah al-Sissi, une vaste opération pour déloger l'EI de la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Égypte, et éradiquer les "foyers terroristes" du pays. Au total, environ 600 jihadistes présumés et une quarantaine de militaires ont été tués depuis le lancement de cette opération, selon les chiffres officiels.