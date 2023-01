Toutes dents dehors, c’est ainsi qu’il faut caractériser les États-Unis, qui sont nos alliés sur le plan militaire et stratégique, mais aussi de redoutables concurrents sur le terrain économique. Nous, européens, avions déjà perdu la bataille des Gafa, les Google, Amazon et autres Facebook ou Apple, mais nous comptions nous rattraper sur les technologies vertes, la voiture électrique et les énergies renouvelables, qui n’intéressaient guère l’Amérique de Trump, concentrée sur les bons vieux pick-up à 20 litres aux cent et sur l’exploration pétrolière.

Mais voilà que tout change avec Biden, qui déploie deux atouts dans la guerre mondiale pour attirer les usines. Un prix de l’énergie hyper compétitif, inférieur de 50% au nôtre, des centaines de milliards de subventions publiques et des mesures protectionnistes efficaces.



Et c’est spectaculaire. BMW a annoncé près de deux milliards d’investissements dans son usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, pour produire 6 modèles électriques d’ici 2030. Le Norvégien Freier mise 2,6 milliards dans une usine de batterie dans l’état de Georgie, tout comme Northvolt, qui abandonne l’Europe pour l’Amérique parce que les subventions y sont quatre fois plus importantes. L’Italien Enel projette d’installer aux Etats-Unis une usine de panneaux solaires qui sera son deuxième site le plus important. L’Espagnol Iberdrola mise en Amérique la moitié de ses 47 milliards d’investissements dans les renouvelables. Rien que dans l’automobile, il y a un boom d’investissements qu’on n’a pas vu depuis un demi-siècle, dont les principaux bénéficiaires sont les états du Sud du pays, Tennessee, Géorgie et Kentucky. La réindustrialisation est en marche, mais elle ne se produit pas chez nous, c’est en Amérique !

Comment l'Europe réagit-elle ?

Mais alors, que fait l’Europe ? Elle se laisse manger ? Au début, elle a gémi, en demandant que ses exportations en Amérique ne soient pas pénalisées. C’est ce qu’a fait Macron lors de sa visite officielle aux Etats-Unis, il y a quelques semaines. Mais il n’a rien obtenu à ce jour. Puis elle a menacé de saisir l’OMC, le tribunal du commerce international, dont personne n’a plus rien à faire, surtout pas les Américains. Du bla-bla, en somme.



Timidement, l’Europe commence à réfléchir. Un plan de la Commission devrait être publié demain, dont certains éléments ont fuité. Il devrait assouplir les autorisations d’aides publiques aux industries de la transition énergétique. Et redéployer l’argent du fameux plan de relance post-Covid, qui n’a pas été dépensé entièrement, loin s’en faut.



Mais il faut l’autorisation de Bruxelles pour subventionner une usine de batterie en Europe. Ce sont les règles du marché unique, pour limiter les aides d’état. L’idée, c’était d’empêcher que les grands états, qui ont de l’argent, raflent toutes les usines au détriment des petits pays. Bruxelles a ainsi calculé que l’Allemagne et la France représentaient, à elles deux, 77% des aides aux entreprises dépensées pendant le Covid ! Ainsi va l’Europe, précautionneuse, paralysée par ses principes et peinant à fourbir ses armes dans la guerre économique mondiale qui commence sur la transition énergétique.

