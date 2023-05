ÉDITO - Forfait à 49 euros/mois pour utiliser les transports allemands : "On pourrait peut-être s’en inspirer"

L’Allemagne propose désormais le train illimité pour 49 euros par mois. Sauf qu'en France, 49 euros, c'est le prix d’un sandwich triangle SNCF. Certes, les rabat-joie jugeront cette offre peu alléchante puisque l'été dernier, le pays offrait ce pass pour 9 euros seulement et l’opération anti-inflation avait été un succès fou.

Le prix passe dorénavant de 9 à 49 euros, mais ça a le mérite d’exister, et même à ce prix, les abonnements s’arrachent déjà. Ils permettent d’utiliser les transports en commun comme le tramway, le bus, les trains régionaux, mais ce n’est pas valable sur le réseau grande vitesse.



En Allemagne, le réseau ferré est vétuste et moins bon que celui de la France, qui vient d’annoncer un grand plan de rénovation des infrastructures ferroviaires. Mais à quoi ça sert si le train devient trop cher ? On cherche des mesures symboliques, qui réussissent à combiner le coût de la vie et un transport plus propre. Emmanuel Macron a promis la voiture électrique en location à 100 euros par mois, mais ce n’est pas encore mis en route. L’offre allemande fait rêver, on pourrait peut-être s’en inspirer.



























