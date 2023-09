ÉDITO - Chine : pourquoi le secteur de l'immobilier est-il en train de s'effriter ?

L'entreprise Country Garden, le promoteur chinois le plus important, ne peut pas faire face au remboursement de sa dette et cherche désespérément un accord avec ses créanciers, après avoir annoncé 6 milliards d'euros de pertes au premier semestre. La société est en quasi-faillite, qui suit celle d'Evergrande, un autre mammouth de l'immobilier chinois.

Tout le secteur de l'immobilier est en train de s'effondrer, alors qu'il compte pour 25 à 30% du PIB de l'"empire du Milieu". Actuellement, il y aurait 130 millions d'appartements inoccupés en Chine, invendus, non terminés pour certains, soit 20% des logements existants, selon le Wall Street Journal. Un krach monumental, aux dimensions de la Chine, est en train de se produire.

Cette crise a été déclenchée par la fin du plus grand exode rural de tous les temps, qui a ralenti la demande de logements en ville. Le laxisme financier a aussi arrosé le secteur de la construction de prêts à taux faibles. Les prix du mètre carré connaissent une folle montée depuis des années.

Une bulle immobilière classique est en train d'exploser. Le Japon a connu cette situation il y a trente ans. Les États-Unis l'ont également traversé, avec la crise des subprimes. La seule différence, c’est qu’en Chine, à cause de l’immensité du pays, on rajoute toujours trois zéros aux chiffres.

Bientôt une crise économique en Chine ?

Le pays pourrait bien connaître cette situation par le biais de deux facteurs. Les finances des provinces et des villes ont été gonflées à l'hélium avec les recettes fiscales de l'immobilier pendant le boom. Elles ont parfois utilisé ces ressources d'une façon très bête, c'est-à-dire en multipliant les infrastructures inutiles, mais en tirant l'activité économique.

Par exemple, la province de Guizhou, l'une des plus pauvres de Chine, a construit onze aéroports, c'est plus que dans les quatre plus grandes villes du pays. Avec la crise immobilière, c'est actuellement la disette. Les autorités locales diminuent le salaire des employés, des chauffeurs de bus ou encore des enseignants. Des coupures d'électricité ou de chauffage sont notamment pratiquées.

Certaines provinces se sont lancées dans l'endettement à outrance en dissimulant des emprunts gigantesques. Il y aura des faillites de ce côté. Pékin vient d’ailleurs d’envoyer un groupe d’experts pour auditer les finances locales et tenter de les discipliner.

Quelles conséquences pour les banques chinoises ?

Les grandes banques vont être touchées et risquent de restreindre le crédit, un effet classique de l’explosion d’une bulle. Mais il y a pire. Le phénomène de "la finance de l’ombre" va s'abattre en Chine. Depuis des années, des sociétés financières se sont montées pour collecter l’épargne des ménages chinois et servir une rémunération plus élevée que les banques. Des centaines de milliards d’euros ont été confiées à ces sociétés.



En large partie, ces milliards ont été investis… dans l’immobilier. Avec le retournement du marché, il est désormais impossible de servir les intérêts, et même de rembourser les épargnants ! Il y a quelques jours, l’un des géants du secteur, Zhongrong, s’est déclaré incapable d’honorer ses engagements. Il y en aura d’aut