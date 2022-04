ÉCLAIRAGE - Guerre en Ukraine : comment traquer les auteurs de crimes de guerre ?

Depuis plusieurs semaines, l'armée russe est accusée de commettre des massacres en Ukraine, comme à Boutcha ou dernièrement à Kramatorsk.

Pour l’ancien directeur de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’Humanité, le bombardement de la gare de Kramatorsk s'apparente à "un crime de guerre", puisque selon lui, "un responsable de régiment ne peut ignorer qu'une gare est un endroit où il va y avoir des cibles civiles, donc à partir du moment où l'on tue des civils, ça devient un crime de guerre", explique Éric Émeraux sur RTL.

Mais aujourd'hui - malgré les nombreuses sanctions économiques et politiques - la Russie ne semble pas menacée judiciairement. Pour prouver les crimes de guerre commis en Ukraine, la France va envoyer une délégation d'enquêteurs sur place pour récolter des informations. "Il nous faut combiner des indices, comme des photos ou des vidéos et des témoignages de gens présents sur place et de médecins légistes, pour réussir à déférer des officiers russes devant la Cour pénale internationale ", détaille Éric Émeraux, s'appuyant sur son exemple personnel, avec le génocide au Rwanda : "On a entendu entre 80 et 100 personnes. Au bout d'un certain volume de témoignages, c'est difficile de ne pas avoir une vision précise de la situation".