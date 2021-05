publié le 05/05/2021 à 04:27

Nichée à 300 mètres au-dessus de la mer au sommet du complexe hôtelier Address Beach Resort à Dubaï, la piscine la plus haute du monde a ouvert ses portes au public, dimanche 2 mai, rapporte la chaîne de télévision américaine CNN.

Deux fois plus grande qu’une piscine olympique, elle a été récemment homologuée par le Livre Guinness des records comme la plus haute du genre au monde, le 14 avril dernier. La célèbre piscine "L'Infinity pool", perchée à 250 mètres de hauteur au dernier étage du Marina Bay Sands à Singapour, avait ainsi été détrônée par cette gigantesque piscine à débordement installée au 77e de cet hôtel de luxe.

Depuis ce dimanche 2 mai, les visiteurs peuvent enfin profiter de ses 560 mètres carrés et de la vue imprenable sur la première ville des Émirats arabes unis et ses gigantesques gratte-ciels à perte de vue.

Une piscine à l'accès quasi exclusif

D'une longueur de près de 95 mètres et d'une largeur de plus de 16 mètres, cette piscine hors-norme contient 500 mètres cubes d'eau et offre une profondeur maximale d'un mètre 20. Un projet titanesque, devenu une "vitrine de l’Address Beach Resort", un des complexes hôteliers flambant neufs de l’émirat pétrolier au coeur de la ville.

Cet hôtel de luxe dispose de 217 chambres, 443 appartements de tourisme et 478 appartements résidentiels. Pour une résidence secondaire permanente, il faut débourser 1,4 million de dollars américains, soit plus de 1,1 million d’euros, détaille le quotidien régional Ouest France.



La piscine est exclusivement ouverte aux clients de l’hôtel âgés de 21 ans et plus. Les visiteurs moins fortunés pourront la découvrir en réservant une table au Zeta Seventy Seven, l'un des restaurants du complexe, précise CNN.