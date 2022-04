IVG : où en est le droit à l'avortement aux États-Unis ?

Les États-Unis font un nouveau pas en arrière en ce qui concerne l'avortement. Jeudi 28 avril, l'Oklahoma a approuvé une loi qui réduit à six semaines le délai légal pour un avortement.

Pourtant, le droit à l'avortement a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 par l'arrêt "Roe vs Wade". Le droit à l'avortement est donc reconnu au niveau fédéral jusqu'à 23 semaines de grossesse (14 en France). Cependant, de plus en plus d'États limitent ou interdisent le droit à l'avortement, surtout depuis l'arrivée à la Cour suprême de Brett Kavanaugh, faisant basculer la plus haute instance américaine vers la droite, "pro vie".

Depuis, les États qui souhaitent revenir sur ce droit arrivent à contourner l'arrêt "Roe vs Wade". C'est le cas de l'Oklahoma cette année, mais aussi de l'Alabama, de l'Arkansas ou du Texas. Dans ces États, les conditions pour avorter sont tellement restreintes qu'il est quasiment impossible de les respecter. Les avortements sont ainsi majoritairement considérés comme des meurtres et sont passibles de lourdes peines de prison, voire de peine de mort pour les femmes et les médecins.

Si ces États ont réussi à contourner la Cour suprême, c'est à cause de l'idée, partagée par la majorité de ses juges, qu'un enfant à naitre a les mêmes droits qu'une personne née, y compris parfois lors du premier trimestre de grossesse. Cette idée a été portée en mars 2018 par un projet de loi nommé "House Bill 565", visant à élargir la notion de "personne" à "tout humain à naître".

Néanmoins, tous les États américains ne sont pas aussi restrictifs. Certains vont même plus loin que la loi fédérale en augmentant les libertés des personnes voulant pratiquer une Interruption Volontaire de Grossesse. C'est notamment le cas de l'Alaska qui autorise depuis 2016 les mineures à avorter sans avoir besoin de l'accord de leurs parents.