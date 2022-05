États-Unis : pourquoi le droit à l'avortement revient au centre du jeu politique

En février dernier, Samuel Alito, un des six juges conservateurs de la Cour suprême aux États-Unis, rédigeait un projet d'arrêt remettant en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Le texte revient sur la décision historique Roe v. Wade, de 1973, qui protège et encadre l'avortement.

C'est le site Politico qui révélait au grand jour le document encore confidentiel la semaine dernière. Une enquête pour connaître l'origine de la fuite est en cours. La décision devrait intervenir à la fin du mois de juin.

Rapidement, le projet de loi visant l'avortement devient un argument politique et un thème majeur, à l'approche des élections de mi-mandat. D'un côté, le parti républicain profite de la loi anti-avortement pour gagner des voix. De l'autre, les démocrates défendent ce droit fondamental, mais restent minoritaires.

Une décision qui inquiète quant au climat actuel aux États-Unis. Au Texas déjà, et ce depuis septembre 2021, les femmes ne peuvent plus avorter après six semaines, même en cas d'inceste ou de viol. Toute personne aidant à l'IVG peut être poursuivie, et ce, à une amende allant jusqu'à 10.000 dollars.

