Drogue au port d'Anvers : tout savoir sur la porte d'entrée du trafic de cocaïne en Europe

C'est le deuxième plus grand port d'Europe, mais aussi la porte d'entrée du trafic de cocaïne sur le continent. Le port belge d’Anvers, situé à une heure et demie de Lille par la route, est un lieu immense. Vaste comme la ville de Paris, avec ses quais, ses bateaux, ses containers, mais aussi ses hangars auxquels on peut accéder sans aucun contrôle...

Nicolas Burnens, reporter à RTL, a rencontré sur place des douaniers débordés, des dockers que les trafiquants tentent chaque jour de corrompre, mais aussi des magistrats locaux qui vivent sous protection.

Une bonne partie de la cocaïne destinée au marché européen transite par le port d’Anvers grâce à de solides complicités locales, contre lesquelles la police belge s’efforce de lutter. Les tribunaux d’Anvers jugent régulièrement des trafiquants ou leurs relais.

Au cours de son reportage dans le port d'Anvers, Nicolas Burnens a recueilli de nombreux témoignages saisissants et passionnants à retrouver dans une série de 7 épisodes exceptionnels.

