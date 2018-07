Donald Trump, une "petite nouille humide" selon Arnold Schwarzenegger

publié le 17/07/2018 à 17:25

Depuis sa rencontre avec Vladimir Poutine lundi 16 juillet, Donald Trump ne cesse de s'attirer les foudres de ses compatriotes. La classe politique américaine, et notamment les membres des partis démocrate et républicain, lui reproche son manque de fermeté lors du sommet d'Helsinki. Selon eux, nier l'ingérence des services secrets russes pendant la campagne présidentielle de 2016 est une erreur.



Parmi les révoltés, Arnold Schwarzenegger. Dans une vidéo de 45 secondes publiée sur Twitter, après avoir qualifié la conférence d'"embarrassante", l'ancien gouverneur de Californie traite le président américain de "petite nouille humide" et s'insurge de son attitude révérencielle envers le président du Kremlin. "Je me demandais quand vous alliez lui demander un autographe ou un selfie".

"Vous êtes président des États-Unis, vous ne devriez pas faire cela", déclare l'acteur qui accuse Donald Trump d'avoir "trahi nos services de renseignement, notre ministère de la Justice et, pire encore, notre pays".

Pour rappel, en juillet dernier, un grand jury américain avait inculpé des membres des services secrets russes pour avoir piraté les systèmes informatiques de l'équipe d'Hilary Clinton.