publié le 28/07/2017 à 03:05

Deux jours après l'adoption de sanctions contre la Russie par la Chambre des représentants, le Sénat américain a lui aussi adopté le texte jeudi 27 juillet. Ces sanctions visent à punir l'État dirigé par Vladimir Poutine de son ingérence présumée dans l'élection présidentielle. Avec les deux chambres du Congrès américain d'accord, c'est à Donald Trump de décider d'adopter cette position dure envers Moscou ou bien de mettre son veto.



Le projet de loi fait de nombreux mécontents de part et d'autre du Vieux continent : dénoncé par Moscou, il s'est également vu critiqué par l'Union européenne car il permet de punir des entreprises européennes. Par ce texte, qui sanctionne également l'Iran et la Corée du Nord, les élus américains veulent en premier lieu infliger des représailles à la Russie après une campagne de désinformation et de piratage attribuée à Moscou durant le scrutin de novembre aux États-Unis. L'annexion de la Crimée et les ingérences en Ukraine sont les autres motifs de punition avancés.

Donald Trump dans l'embarras

Le président des États-Unis, qui tente de tendre la main au chef d'État russe depuis son élection, doit composer avec un Congrès qui compte peu d'amis de Moscou : le vote à la Chambre des représentants mardi a été de 419 voix contre 3 et celui du Sénat jeudi de 98 voix contre 2. De plus, si Donald Trump décide d'opposer son veto, cette solution serait de courte durée : il suffirait au Congrès de revoter le texte à une majorité des deux tiers pour surmonter le refus du président.

Le texte prévoit aussi un mécanisme inédit qui déplaît à la Maison Blanche: les parlementaires s'arrogent le droit de s'interposer si jamais Donald Trump décidait de suspendre des sanctions existantes contre la Russie.

Cette initiative du Congrès passe très mal en Russie et jeudi, le président Vladimir Poutine a affirmé que son pays répondrait à l'"insolence" des États-Unis. Il a aussi dénoncé la "montée de l'hystérie antirusse" à Washington.