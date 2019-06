L'homme a retrouvé sa fonction érectile normale un an après son accident

publié le 12/06/2019 à 22:02

Dans le rapport de l'hôpital universitaire de Southampton (Royaume-Uni) publié dans le "Case Reports in Urology", des médecins ont relaté une histoire ubuesque.



Un homme âgé de 35 ans s'est présenté aux urgences avec une érection persistante depuis 9 jours, apparue à la suite d'une chute de mobylette. Le patient ne rapportait pas de douleur ni de blessure ouverte visible hormis un hématome qui s'étendait des testicules jusqu'à la base du pénis.

Grâce à une échographie doppler, les médecins ont pu poser leur diagnostic. Le trentenaire était atteint d'un priapisme ischémique à haut débit, le nom scientifique d'une érection de plus de quatre heures qui persiste en dehors de toute stimulation sexuelle.

La cause ? Une artère bouchée qui ne pouvait plus apporter le sang dans les corps caverneux pendant l'érection.

Le patient a dû subir une opération

Finalement, le patient a subi une intervention chirurgicale permettant de déboucher l'artère. Il a retrouvé sa fonction érectile normale un an après son malheureux accident.