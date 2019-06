Les cadeaux de Melania et Donald Trump à la reine Elizabeth II et son époux

publié le 05/06/2019 à 17:40

L'échange de cadeaux est un acte diplomatique crucial. Et lorsqu'il s'agit d'offrir un présent à la reine Elizabeth II, une femme qui a sans doute accumulé un nombre conséquent d'objets toute sa vie, la tâche n'est pas aisée.



Pourtant Melania Trump et son époux Donald ont réussi à trouver deux cadeaux qui devraient plaire à Sa Majesté et son mari. Les Trump ont offert à la reine une petite broche du joaillier américain Tiffany & Co. représentant un coquelicot en soie et en argent. Sa valeur est estimée à 800 euros. Il s'agit d'un type de bijou qu'arbore souvent la reine et la fleur rouge est le symbole du Royaume-Uni et du Commonwealth pour soutenir les familles des soldats morts ou blessés au combat. Une parfaite attention pour marquer cette visite américaine lors du 75ème anniversaire du Débarquement.

Les Trump n'ont pas non plus oublié l'époux de la reine, le prince Philip. Ils ont offert à l'ancien membre de la Royal Navy, un blouson personnalisé de l'Air Force One, l'avion présidentiel et une première édition de l'autobiographie du général américain James Doolittle.

Le couple royal a offert, en échange, une boîte à bijoux en argent et en émail à la First Lady. Donald Trump de son côté a reçu un livre dédicacé par Winston Churchill sur la Seconde Guerre mondiale.