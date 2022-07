Donald Trump a-t-il fomenté des coups d'État hors des États-Unis ?

Les auditions du Capitole continuent de nous éclairer sur la pratique du pouvoir sous Donald Trump. Dernière révélation en date : celle de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Invité à témoigner devant la commission parlementaire sur l'attaque du Capitole, ce dernier a assuré mardi 12 juillet avoir lui-même "participé à la planification de coups d'État" en dehors des États-Unis.



Face à l'affirmation lancée par le présentateur de la chaîne CNN, que quelqu'un n'avait pas besoin "d'être brillant pour tenter un coup d'État", John Bolton a rétorqué d'un ton naturel: "Je ne suis pas d'accord. En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d'État, pas ici, mais vous savez, ailleurs, ça demande beaucoup de travail".

Pour cet ancien collaborateur de l'administration Trump, l'assaut du 6 janvier 2021 n'était à ce titre pas une tentative de coup d'État de la part de Donald Trump, qui ne faisait "que basculer d'une idée à l'autre".

Washington impliqué au Venezuela ?

Connu pour ses positions va-t-en-guerre en diplomatie, John Bolton qui a été conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche en 2018 avant d'être limogé par le président républicain en septembre 2019, n'a pas précisé de quels coups d'État il parlait. Mais il a évoqué la tentative ratée d'évincer au Venezuela Nicolas Maduro du pouvoir en 2019 par le leader de l'opposition Juan Guaido, qui était soutenu par Washington.

Aux côtés des néoconservateurs, John Bolton, très dur sur l'Iran, l'Afghanistan et la Corée du Nord, fut notamment l'un des architectes de l'invasion de l'Irak en 2003. Les États-Unis ont une longue histoire interventionniste à l'étranger, que ce soit au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan, mais aussi plus officieusement au Chili, au Nicaragua et au Salvador au cours des années 1970 et 1980. Il est en cela très inhabituel qu'un responsable américain reconnaisse ouvertement le rôle des États-Unis dans la déstabilisation de régime en place dans des pays étrangers.

Un "appel aux armes" de Trump

Les commentaires de John Bolton surviennent alors que la commission parlementaire dite du "6 janvier" essaie de déterminer le rôle de Donald Trump et de ses proches dans l'assaut du Capitole. L'extrême droite aurait ainsi coordonné l'assaut du Capitole après un message de Donald Trump perçu comme un "appel aux armes", a affirmé mardi un groupe d'élus enquêtant sur la manière dont l'ancien président a tenté de se maintenir au pouvoir.

