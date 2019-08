publié le 18/08/2019 à 17:22

L'entourage de Simon Gautier est plus que jamais mobilisé pour tenter de retrouver le jeune Français de 27 ans, disparu depuis le 9 août dernier, alors qu'il effectuait une randonnée en solitaire dans une zone escarpée du sud de Naples, en Italie. Ce jour-là, il avait réussi à contacter les secours italiens, leur expliquant être tombé d'une falaise et avoir les deux jambes cassées.



Depuis, les autorités du pays sont à sa recherche, rapidement rejointes par des proches du jeune homme. Et pour accroître leurs chances de le retrouver au plus vite, ces derniers ont lancé ce dimanche 18 août une cagnotte en ligne, comme l'a rapporté LCI. Baptisée "Les amis de Simon", elle vise à recueillir des dons pour "financer les recherches" mais aussi "aider les bénévoles, les amis et la famille de Simon" qui se sont rendus sur place.



Dimanche en début d'après-midi, près de 2.500 euros avaient déjà été récoltés. Mais il était impossible de participer, à cause d'un dépassement du 1er plafond autorisé par les établissements fiscaux, a expliqué l'une des amies du Français, Héloïse Grégoire. "Pour débloquer ce plafond nous devons procéder à certaines mesures administratives. La cagnotte sera, nous l'espérons, rapidement disponible", a-t-elle ajouté sur Twitter.

Nous avons atteint le 1er plafond autorisé par les établissements fiscaux. Pour débloquer ce plafond nous devons procéder à certaines mesures administratives. La cagnotte sera, nous l'espérons, rapidement disponible. Merci pour vos dons !Restons mobilisés pour #SimonGautier — Héloïse Grégoire (@HeloKerr) August 18, 2019

Sur le front des recherches, des équipes spécialisées des pompiers et des unités cynophiles scrutent la côte escarpée près de Policastro Bussentino, à près de 200 km au sud de Naples, à l'aide d'hélicoptères, de drones et de vedettes des garde-côtes. Ce dispositif, ajouté aux témoignages recueillis sur place, a permis de resserrer la zone de recherches.