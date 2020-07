publié le 27/07/2020 à 13:16

La saison des incendies semble avoir déjà commencé au Portugal. Le pays s'est placé en état d'alerte à la suite d'un feu qui embrase le centre du pays depuis samedi aux alentours de 15h30.

Selon l'Autorité Nationale d'Urgence et de Protection Civile (ANPC), près de 900 pompiers et 275 véhicules luttent contre les flammes qui ont débuté à Oleiros, dans la région de Castelo Branco, environ 200km au Nord de Lisbonne. À cause des fortes températures et du vent, l'incendie s'est propagé vers deux communes voisines.

Un pompier de 21 ans est décédé ce samedi 25 juillet dans "un accident de la circulation dans le contexte du combat contre un incendie qui s'est déclaré à Oleiros", a déclaré la Protection civile.

Cet incendie pourrait "requérir la mobilisation du dispositif jusqu'à mardi ou mercredi", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Eduardo Cabrita. Il rappelle que cette lutte est "le combat de tous les Portugais".

D'autres incendies sont en cours dans le reste du pays, à Bragança où 182 pompiers luttent depuis samedi après-midi également. D'après le média portugais RTP, 36 feux sont en cours sur le territoire, dont 28 déjà maîtrisés.