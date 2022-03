DIAPORAMA - Japon : tremblement de terre et vague de froid plongent le pays dans le noir

Après un séisme la semaine dernière, où deux millions de foyers ont été privés d'électricité, les Japonais sont invités à réduire drastiquement leur consommation. Le gouvernement a demandé aux habitants de Tokyo et des environs d'éteindre les lumières, baisser le chauffage et éviter le plus possible l'utilisation d'appareils électriques. Une vague de froid est attendue et plusieurs centrales du pays sont à l'arrêt à cause du séisme qui a frappé le pays le 16 mars. Les fournisseurs d'électricité risquent donc d'avoir des difficultés à fournir l'énergie nécessaire.

Pas sûr que les efforts des Japonais suffisent. "Nous ne parvenons à économiser qu'environ 1,5 million de kilowatts, soit 2 à 3,5 millions de kilowatts de moins que le niveau cible", a expliqué le ministre de l'Économie. Il a averti : "Si ça continue, nous nous approcherons malheureusement d'une situation où nous devrons procéder à des coupures de courant à grande échelle, comme nous l'avons fait le jour du tremblement de terre, afin d'éviter un black-out total."

En mars 2011, lors du gigantesque tsunami qui avait paralysé la centrale nucléaire de Fukushima, le gouvernement avait instauré des coupures de courant sur une grande partie du territoire car d'autres installations nucléaires avaient été contraintes de fermer.