DIAPORAMA - Grand nettoyage à Hong Kong après le passage du typhon Mangkhut

publié le 17/09/2018 à 17:52

Les sauveteurs ont annoncé que le bilan était passé dans la nuit de dimanche à lundi à 65 morts après le passage du typhon Mangkhut. L'archipel d'Asie du Sud-Est, qui essuie régulièrement de violents typhons, a été encore une fois le plus durement touché par cette puissante tempête.



À Hong Kong, le gouvernement local a qualifié les dégâts de "graves et importants". Plus de 300 personnes ont été blessées au passage du typhon, qui avait entraîné le déclenchement de l'alerte la plus élevée.



Les Hongkongais ont dû crapahuter au-dessus des arbres arrachés et des piles de débris divers lundi pour essayer d'aller au travail. La mégapole hyperactive faisait tout pour retrouver son rythme normal après un typhon dévastateur. Les gens se pressaient dans des stations de métro bondées pour tenter de monter dans des trains bien moins fréquents qu'à l'accoutumée du fait de dégâts sur des lignes à haute tension. Tous les autobus ont été annulés car de nombreuses routes étaient bloquées par les arbres.



> Typhon Mangkhut: de fortes pluies s'abattent sur Hong Kong Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Sarah Lai, AMEL SEMMACHE, ANTHONY WALLACE, Daniel SUEN / AFPTV / AFP | Date : 17/09/2018

Dès que les vents se sont calmés dimanche soir, la protection civile a multiplié les sorties pour commencer à déblayer les rues. Partout dans l'ex-colonie britannique, retentissait le bruit des tronçonneuses coupant les arbres.





Le grand nettoyage s'est intensifié lundi dès les premières heures, alors que les employés peinaient à rejoindre leur travail dans des rues couvertes de débris, et parfois de boue pour celles qui ont été inondées.



Les autobus sont restés au dépôt. La circulation des métros et trains était irrégulière du fait de dégâts sur des lignes à haute tension. Les écoles, fermées, garderont encore porte close mardi.