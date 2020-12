Le gouverneur du New Jersey Chris Christie, le 27 septembre 2020 Crédits : JOSHUA ROBERTS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

C'est le dernier en date du cercle rapproché du président américain à être touché par le virus. Dimanche, Donald Trump a annoncé que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19. Âgé de 76 ans, il aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times. Cette annonce survient alors que les États-Unis sont confrontés à une flambée de l'épidémie sans précédent.



Washington, Pennsylvanie, Géorgie, Michigan... Depuis un mois, Rudy Giuliani sillonnait le pays, sans masque, pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre. C'est d'ailleurs en dénonçant une nouvelle fois ce résultat que le président républicain a annoncé dimanche que son avocat était malade. Samedi soir, Donald Trump et son entourage ne portaient pas non plus de masques lors de son premier meeting depuis la présidentielle, en Géorgie. Dans la foule compacte, réunie en plein air, seuls quelques spectateurs en avaient.

Début octobre, le président américain avait lui-même été diagnostiqué positif au Covid-19. Son épouse Melania Trump, ses fils Barron et Donald Jr., sa porte-parole Kayleigh McEnany, ses conseillers Hope Hicks et Chris Christie, son chef de cabinet Mark Meadows, son chef de campagne Bill Stepien, la présidente du parti républicain Ronna McDaniel... La liste est longue des proches de l'ex-magnat de l'immobilier touchés par le virus.