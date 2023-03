Dette étudiante aux États-Unis : pourquoi les études sont-elles si chères ?

Les chiffres sont affolants. Pour leurs prêts étudiants, les Américains sont endettés à près de 1.800 milliards de dollars. Pour illustrer ce problème, un exemple reste célèbre : Michelle et Barack Obama ont fini de payer leurs études en 2004, soit quatre ans avant de rentrer à la Maison-Blanche, après 15 ans de remboursement.

C’est dire que cette dette vous suit très longtemps. Environ 43 millions d’Américains sont dans le même cas, avec des crédits fédéraux à rembourser. Joe Biden a décidé d’alléger le fardeau. Mais il y a des oppositions, et notamment à la Cour suprême.

L’avenir financier de millions de d’étudiants et de jeunes actifs va se décider d’ici à cet été. 26 millions de personnes ont ainsi fait les démarches pour demander l’annulation d’une partie de leur dette. Coût pour l’État : 400 milliards de dollars. C’est même considéré comme l’une des actions exécutives, c’est-à-dire l’une des décisions de la Maison-Blanche les plus ambitieuses et les plus chères de ces dernières années.



