États-Unis : à la découverte du Maryland, berceau de l'hymne national américain

Crédit : Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

176. À la découverte du Maryland, État américain historique... et si peu connu

176. À la découverte du Maryland, État américain historique... et si peu connu

Ce n’est pas l’état le plus connu, ni le plus facile à situer mais c’est un État historiquement important. Direction le Maryland. C'est dans cet état méconnu qu'est né l'hymne national américain.

À l'époque, nous sommes en pleine guerre anglo-américaine appelée aussi "guerre de 1812" ou encore "Deuxième guerre d’indépendance". Les raisons : des volontés expansionnistes américaines vers le Canada (sous couronne britannique) et des différends commerciaux.



Après Washington, les Britanniques essaient d’attaquer Baltimore, ville du Maryland, par la mer et bombardent le Fort McHenry, à l’entrée du port. Un bombardement qui a duré près de 25 heures ! La défense du fort inspira à un jeune avocat Francis Scott Key un poème qui deviendra les paroles de The Star-Spangled Banner, chanson qui deviendra l'hymne national en 1931.

Francis Scott Key avait assisté de loin au bombardement. Il était notamment impressionné de voir que malgré l’intensité des bombardements, la bannière étoilée flottait toujours. Aujourd'hui, le fort Mc Henry se visite - à faire si vous vous trouvez du côté de Baltimore !

Avant la Guerre de Sécession, près de la moitié de la population de l’État est composée d’Afro-américains libres Lionel Gendron

Économiquement, le Maryland va prospérer notamment grâce à l’agriculture et la culture du tabac. Avant la Guerre de Sécession, près de la moitié de la population de l’État est composée d’Afro-américains… mais libres, pas esclaves. Le Maryland restera logiquement du côté de l’Union et donc des États anti-esclavagistes pendant la guerre civile.



Attention, le Maryland a aussi été un État esclavagiste. C’est l’État de naissance de Harriet Tubman, une des grandes figures américaines de l’émancipation des esclaves et des femmes. Elle est née en 1820 dans un plantation, était esclave, s’est échappée et est devenue "conductrice" sur le chemin de fer clandestin, qui permettait aux esclaves de s’enfuir. Elle a aussi été infirmière, une espionne de l'Union, et militante féministe.





>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info