publié le 18/04/2019 à 17:09

Au pays du croissant étoilé, soleil mer et palmiers... Une journée aux airs de vacances, même si Sonia n'est pas une touriste comme les autres. Cette restauratrice strasbourgeoise est venue rendre visite à sa mère Ingrid.



Ingrid, 79 ans, souffre d'une maladie neurodégénérative. Elle ne parle plus, ne reconnait plus ses enfants. Des années, elle est restée chez elle en Alsace. Un maintien à domicile dont Sonia garde une mauvaise expérience. Ici, Ingrid est logée, nourrie, blanchie, et prise en charge 24 heures sur 24 par trois aides-soignantes attitrées qui se succèdent auprès d'elle. Le tout pour 2.600 euros par mois, totalement à la charge de la famille, les aides de l'État français ne s'appliquant pas.

Des retraités dépendants au milieu des touristes, c'est Alexandre Canabal qui en a eu l'idée

en 2015. Cette année là, les attentats du Bardo et de Sousse font 63 morts. Les touristes fuient et les hôtels se vident. "Tout le monde m'a pris pour un fou", raconte-t-il aujourd'hui. Mais l'entrepreneur est sûr de son projet. Le pays selon lui, dispose de tous les ingrédients de la réussite

"La Tunisie c'est proche de la France, on parle français, il y a une grande tradition médicale et il y avait des hôtels en difficulté qui nous permettait de débuter tout de suite notre activité", explique-t-il. Surtout le salaire d'une aide-soignante ici est de 190 euros net par mois, soit sept fois moins qu'en France. Calcul gagnant : chaque semaine de nouveaux pensionnaires sautent le pas.