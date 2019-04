publié le 08/04/2019 à 17:00

C'était le 9 mars dernier sur une plage paradisiaque des Bahamas dans un décor de carte postale, Alex Rodriguez, ex-star du baseball, demande la main de Jennifer Lopez. Au doigt de la chanteuse, un anneau orné d'une émeraude blanche, une bague estimée à 4 millions d'euros.



Les photos de ce moment intime sont aussitôt postées par les deux tourtereaux sur les réseaux sociaux. Ce n'en est pas moins un conte de fée pour Jennifer Lopez qui fêtera ses 50 ans cet été. 50 ans d'une vie sentimentale et artistique parfois mouvementée.

C'est dans le quartier populaire du Bronx, à New York que Jennifer Lopez voit le jour le 24 juillet 1969. Elle grandit dans une famille modeste et dès l'âge de 5 ans, se prend de passion pour la danse. La petite fille est déjà ambitieuse.

C'est en tant que danseuse qu'elle se fait d'abord remarquer. À 23 ans, elle apparaît dans un clip de Janet Jackson, l'une des stars de l'époque.

La révélation

En 1997, c'est finalement au cinéma qu'elle se révèle. Elle interprète le rôle de Selena, la chanteuse latino la plus populaire des années 90. À 29 ans, elle sort enfin son premier album, "On the 6". L'album fait assez vite un carton, il se place dans les top 10 américains. Mais ce succès cache pourtant des moments plus douloureux pour elle. Son couple avec Ojani Noa, un chef cuisinier cubain vole en éclat après moins d'un an de mariage.

Des mariages à répétition

Son deuxième mariage avec le chorégraphe Chris Judd n'aura duré que 7 mois. Elle se console alors dans les bras d'une autre star, Ben Affleck. Tout le monde pense que Jennifer Lopez a enfin trouvé un homme à sa mesure.



Mais l'histoire de ceux qui forment alors LE couple d'Hollywood n'ira pas plus loin et ils se quitteront quatre jours avant la date prévue de leur mariage. Nouvelle rupture et comme souvent avec J-Lo, une nouvelle conquête.



Marc Anthony avec qui elle avait enregistré un titre cinq ans plus tôt. À 35 ans et après deux divorces, le temps semble être venu de se poser et de fonder une famille. Ils auront deux enfants, les jumeaux Max et Emme, en 2008. Mais en 2011, après 7 ans de vie commune, leur idylle se termine. La dernière d'une longue série de séparations.

La quête du bonheur

La star se réfugie alors dans le travail. Mais son succès professionnelne semble pas la combler. Elle se confie en juin 2014 : "Les relations amoureuses sont compliquées. Il faut prendre sur soi, travailler là-dessus. Mais bon, une fois que l'on a rencontré quelqu'un, on se dit qu'on aurait aimé l'avoir connu bien plus tôt."



Cette rencontre a finalement lieu en 2017 avec la légende du baseball, Alex Rodriguez. Deux stars d'origine latino, divorcées, avec deux enfants chacune. Un tableau parfait qu'ils n'hésitent pas à mettre en scène sur Internet.



Le couple se construit une image idyllique. Mais Alex Rodriguez traîne aussi une réputation de séducteur invétéré après avoir séduit Cameron Diaz, Madonna ou encore Kate Hudson.



À presque 50 ans et malgré 3 divorces, Jennifer Lopez ne semble pas avoir renoncé au grand amour. Elle qui vient de dévoiler son dernier single et devrait donc célébrer son quatrième mariage cet été.