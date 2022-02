États-Unis : des cerfs contaminés par Omicron, un nouveau variant à craindre ?

Des cerfs pourraient-ils être porteurs d'un nouveau variant ? Suresh Kuchipudi, chercheur et microbiologiste vétérinaire de la Penn State, a confirmé la présence du variant Omicron chez des cerfs capturés à Staten Island, près de New York.



Sur les 130 animaux testés, 15 % des tests ont révélé la présence d'anticorps spécifiques au virus. Ce n'est pas la première fois que la Covid-19 est détectée chez des cervidés. En août 2021, les autorités américaines avaient retrouvé des traces de la maladie chez des cerfs sauvages dans l'Ohio.

Ces découvertes pourraient être source d'inquiétude d'après le scientifique. À des journalistes de Reuters, Suresh Kuchipadi donne plus d'explications : "La circulation du virus dans une population animale soulève toujours la possibilité d'un retour à l'homme, mais surtout, elle offre plus d'opportunités au virus d'évoluer vers de nouvelles variantes." Une souche plus résistante pourrait-elle alors faire son apparition ?

Pour le moment, aucune étude n'a montré que le virus pouvait se transmettre de l'animal à l'homme.