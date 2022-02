Omicron : un demi-million de morts depuis son apparition

Crédit : Fanny Fontan / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Un demi-million de morts depuis Omicron : "plus que tragique", selon l'OMS

Depuis la découverte du variant Omicron et bien que des vaccins existent, près d'un demi-millions de personnes sont décédées du Covid, a déploré ce mercredi 9 février l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qualifiant ce bilan de "plus que tragique".

"Alors que tout le monde disait Omicron plus bénin, on est passé à côté du fait qu'un demi-million de personnes sont mortes depuis qu'il a été détecté", a déclaré le gestionnaire des incidents de l'OMS, Abdi Mahamud. "À l'ère des vaccins efficaces, un demi-million de personnes qui meurent, c'est vraiment quelque chose", a-t-il ajouté, lors d'un échange organisé sur les réseaux sociaux par l'organisation.

Le variant Omicron a rapidement dépassé Delta comme variant dominant dans le monde, car il est plus contagieux, même s'il semble entraîner des maladies moins graves. Le nombre de cas d'Omicron est "stupéfiant", "les pics précédents paraissent presque plats", alors même que le nombre réel de cas et de décès serait bien plus élevé que celui officiel, a commenté une autre responsable de l'OMS, Maria Van Kerkhove.

"Nous sommes encore au milieu de cette pandémie. J'espère que nous nous rapprochons de sa fin" mais "de nombreux pays n'ont pas encore dépassé leur pic d'Omicron" et "ce virus continue d'être dangereux", a-t-elle averti. En deux ans, le Covid-19 a tué près de 5,75 millions de personnes, selon un décompte de l'Agence France Presse compilé à partir de sources officielles. Plus de 10 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont par ailleurs été administrées dans le monde.