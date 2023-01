Des centaines de personnes bloquées dans un bateau de croisière jugé "trop sale" pour accoster

Une croisière compromise, et des passagers retenus à bord d'un bateau contaminé. Depuis une semaine, le Viking Orion, un paquebot de croisière, stationne au large des côtes australiennes. À son bord, des centaines de voyageurs retenus en mer. Selon The Guardian, le navire n'a en effet pas la permission d'accoster en Australie, à cause de la prolifération de petits organismes, décrits comme une "croissance marine", sur sa coque.

D'après les données du site de suivi VesselFinder.com, le Viking Orion est parti de Wellington en Nouvelle-Zélande le lundi 26 décembre. La permission d'accoster pour faire nettoyer sa coque lui a été refusée à Christchurch, Dunedin et Hobart. Il s'est donc dirigé vers Adélaïde, ville côtière d'Australie-Méridionale.

Néanmoins, le pays d'Océanie connu pour ses normes strictes en matière de risque sanitaire a exigé que le bateau soit nettoyé avant d'accoster dans ses eaux afin d'"empêcher le transport d’organismes marins potentiellement dangereux par le navire", indique le département australien des pêches.

Le Centre national de coordination maritime australien a établi que le navire devrait d'abord se débarrasser des biosalissures (micro-organismes marins, plantes, algues ou petits animaux), présentes en petites quantités sur sa coque. Une solution a donc été trouvée : "Des plongeurs professionnels ont été engagés directement pour nettoyer la coque au mouillage en dehors des eaux australiennes", a encore déclaré le département.

Le capitaine tente d'apaiser la colère des passagers

Sur Twitter, de nombreux passagers n'ont pas hésité à faire part de leur colère quant aux conséquences désastreuses de ce qu'ils estiment être une négligence de la compagnie de croisières. "J’ai pleuré à plusieurs reprises, que ce soit à cause du coût financier important alors que j’avais économisé pendant deux ans ou l’absence de souvenirs et d’expériences avec mon père", a déploré une internaute, tandis qu'un autre étrille la gestion du voyage : "Honte à Viking Cruises pour leur négligence. Ils ont maintenant annulé 3 de nos 8 destinations".

Face au mécontentement de ses clients, Marko Snajdar, le capitaine du Viking Orion, s'est exprimé dans une lettre aux passagers publiée vendredi 30 décembre. Ce dernier leur promet un dédommagement conséquent : "Immédiatement après votre retour, un membre de notre équipe de relations avec la clientèle vous contactera avec une offre d’indemnisation ajustée", a-t-il assuré. Et de reconnaître que "la croisière actuelle ne répond pas à [leurs] attentes". Les touristes attendent toujours de pouvoir mettre pied à terre.

