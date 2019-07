Départ en vacances : quelles sont les stations les moins chères ?

publié le 06/07/2019 à 08:28

C'est un constat fait chaque année par les vacanciers lorsqu'ils prennent la route : les prix de l'autoroute sont élevés. Une enquête d'AutoPlus met en lumière ce que l'on dépense, du sandwich au carburant, et ça peut faire mal au porte-feuille.

Et une des surprises de l'enquête d'AutoPlus est que, sur les carburants, il y a des différences de prix d'une station à l'autre. Entre la plus chère et la moins chère, on a relevé en moyenne 6 centimes d'écart sur le Super, et 7 centimes d'écart sur le Gasoil. Comme ça, ça ne représente que 3 à 4 euros par plein, ce qui n'est pas énorme, mais cumulé sur toutes les vacances, ça fait une petite différence.

Quelles sont les stations d'autoroute où les carburants sont les moins chers ? Sur les stations d'autoroute, les stations les moins chères sont les Esso et les Leclerc, sur le Gasoil comme sur le Super. À noter que les Total sont assez bien placées aussi. En revanche, les stations les plus chères sont les BP et les Eni.

En revanche, si vous avez envie d'un sandwich, achetez-le avant de partir. Les prix sur l'autoroute sont hallucinants : le même paquet de chips coûte par exemple jusqu'à 4 fois plus cher dans une station d'autoroute que dans un supermarché. Le sandwich triangle coûte 3 fois plus cher et le prix de la bouteille d'eau est multiplié par 7.