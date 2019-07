Niels Brunelli, Eric Hervé et Cyrielle Stadler

Crédit Média : Niels Brunelli, Eric Hervé et Cyrielle Stadler | Date : 01/07/2019

et La rédaction de M6

publié le 01/07/2019 à 16:45

C'est un des nombreux changements qui ont pris effet ce 1er juillet : le durcissement du contrôle technique pour les véhicules roulant au diesel, immatriculés à partir de 2006. La nouveauté réside en un contrôle anti-pollution plus strict et plus cher de 3 euros en moyenne.

Pour valider son contrôle technique, un véhicule usager ne devra pas émettre plus de fumée que lorsqu'il était neuf. Une machine mesure l'opacité des fumées qui sortent des pots d'échappement. "On cherche à déceler les manques d'entretien, les filtres à particules qui ont été enlevés ou défaillants" dans l'objectif que les véhicules soient toujours "plus propres", explique Julien Spadoni, contrôleur technique dans un garage.

Avec ses nouveaux seuils, les véhicules recalés du contrôle-technique pour cause d'émissions aux particules fines devraient donc passer de 1% à 7%. Pour éviter d'avoir à faire une contre-visite payante, mieux vaut anticiper.

Une prestation à 79 euros pour entretenir son véhicule et éviter une panne qui peut s'avérer coûteuse. Changer un filtre à particule par exemple coûte 2.000 euros. Pour rappel : ne pas passer le contrôle technique entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule, une confiscation de la carte grise et 135 euros d'amende.