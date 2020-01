Déchets renvoyés par la Malaisie à la France : une "question de dignité"

publié le 21/01/2020 à 07:46

L'Asie ne veut plus être la poubelle du monde. Le gouvernement de la Malaisie a décidé de renvoyer en France 43 conteneurs remplis de déchets plastiques illégaux, une mesure déjà prise par la Chine il y a deux ans. "C'est une question de dignité", a souligné la ministre malaisienne de l'Environnement.

En Malaisie, les citoyens sont agacés de voir pousser des montagnes d'ordures à côté de chez eux surtout lorsqu'on sait que la majorité de ces déchets proviennent d'Europe. Une règle internationale stipule que l'on peut exporter des emballages mais avec un niveau de qualité, c'est à dire que le plastique soit bien trié pour être facile à recycler.

Or, dans ces conteneurs provenant de France, il y avait des ordures mélangées à des produits dangereux, ce qui est illégal. La Malaisie va donc nous les renvoyer ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Cela va en effet obliger nos industriels à recycler en France et à développer la recherche. Jusque là, la France ne gardait que le carton, le verre et le métal car ils se recyclent facilement et peuvent faire gagner de l'argent tout comme le plastique en ce qui concerne les bouteilles.

Pour le reste, c'est compliqué et les industriels ont donc accéléré la recherche pour qu'il y ait plus de transparence. La traçabilité des déchets va ainsi devenir obligatoire en France, c'est l'une des mesures de la loi sur l'économie circulaire qui devrait définitivement être votée ce mardi 21 janvier.