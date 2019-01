publié le 02/01/2019 à 10:39

Le bilan de l'accident de train de passagers survenu mercredi au Danemark s'est alourdi à huit morts, a indiqué jeudi la police danoise. Un premier bilan avait fait état de six morts et seize personnes blessées. "La police a examiné le train et a découvert deux autres personnes décédées", précise un communiqué. Les victimes sont cinq femmes et trois hommes.



L'accident s'est produit à 7h30 du matin, alors que des vents violents balayaient le pays. La police a indiqué "qu'un objet a percuté le train", sans donner plus de précisions. Selon l'un des enquêteurs chargés d'élucider les causes de l'accident, un objet d'un train de marchandises aurait été emporté par le vent pour venir frapper un train de passagers qui circulait en sens inverse, l'obligeant à freiner brutalement. L'accident a eu lieu sur le pont du Grand Belt, reliant les îles de Seeland et de Fionie, où se situe la capitale Copenhague.

Au Danemark, 6 morts dans un accident de train, le 2 janvier 2019. Crédit : RTL.fr

"Il y avait des étincelles"

Le train de voyageurs transportait 131 passagers et 3 membres du personnel de la compagnie. "Il y a eu un grand bruit et les vitres ont commencé à se briser sur nos têtes. Nous avons été projetés au sol et puis le train s'est arrêté", a raconté à la radio danoise DR une passagère, qui venait de prendre place dans le train. "Nous avons eu de la chance. Les passagers du wagon devant le nôtre n'ont pas été aussi chanceux", a-t-elle poursuivi, en racontant que selon d'autres voyageurs un côté de ce wagon avait été arraché.



Un autre passager, Simon Voldsgaard Tondering, âgé de 19 ans, a déclaré au quotidien Politiken que le train s'était mis soudainement à vibrer violemment. "J'ai regardé par la fenêtre et il y avait des étincelles qui volaient sur le côté du train. Ensuite toutes les fenêtres se sont brisées et des éclats de verre ont volé au dessus de nous tandis que des panneaux se détachaient. Puis tout est devenu noir", a-t-il raconté.



Suite à l'accident, le trafic ferroviaire a été interrompu sur le pont, tandis que le trafic routier a été stoppé plusieurs heures avant de reprendre en direction de la capitale.