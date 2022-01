Dakar 2022 : la course va-t-elle être stoppée ?

Le Dakar doit-il s'arrêter ? La question se pose pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères qui a réagi après l'explosion d'une voiture lors de cette course automobile, évoquant un éventuel "attentat terroriste". Le 30 décembre, le pilote français Philippe Boutron a été grièvement blessé dans cette explosion.

La très forte probabilité qu’il soit question d’un acte terroriste et non pas d’un accident, comme l’ont affirmé sur le coup les autorités saoudiennes, a poussé le gouvernement à changer de ton. Les témoignages des autres passagers laissent peu de place au doute. L’affaire a été confiée au parquet national antiterroriste

Le député du Loiret jean pierre Sueur à lui-même encouragé ses investigations. C’est un proche du pilote blessé Philippe Boutron qui est aussi le président du club de football de l’US Orléans. "Il parait assez difficile de croire qu'il s'agit d'un accident comme le disent les autorités saoudiennes", estime-t-il. "Je sais que Jean-Yves Le Drian s'est posé la question de l'arrêt ou du report de la course. Quand une course commence par un acte terroriste, ça demande au moins qu'on soit extrêmement prudent et vigilent".

Le Dakar va-t-il s'arrêter ?

Ce vendredi soir, au terme de la sixième étape à Ryad, la question n’est pas d’actualité. "Elle ne se pose pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'élément supplémentaire", confie le directeur de l’épreuve, David Castera. "La vraie question c'est 'Qu'est-ce qu'il s'est passé le 30 ?' et c'est là qu'on doit répondre aujourd'hui pour la famille de Philippe et pour Philippe lui-même. Nous avons mis en place beaucoup de mesures de sécurité supplémentaires grâce aux autorités saoudiennes, autour du bivouac sur le départ et les arrivées, pour garder une sécurité optimale", ajoute-t-il.

De leur côté, les autres pilotes font entièrement confiance à l’organisation. C'est notamment le cas du motard auvergnat, Xavier de Soultrait, qui dispute son neuvième Dakar. "La sécurité est hyper renforcée. On aime tellement tous le Dakar qu'on ne veut pas entendre parler d'un arrêt du Dakar", a déclaré le pilote. "On n'est pas du tout inquiet. Les populations ici sont super sympas, on ne pense pas du tout à ça".

L’ivresse des dunes ou lorsque la passion l’emporte sur le danger. Encore que la menace n'est pas clairement établie. Aucune revendication n’a été pour l’heure formulée.