Explosion au Dakar : Philippe Boutron "est sorti du coma", annonce son fils

"Les choses avancent petit à petit". Philippe Boutron, qui avait été grièvement blessé dans l'explosion de son véhicule en marge du départ du Dakar-2022 le 30 décembre dernier est "sorti du coma", a annoncé son fils Benoit ce jeudi 6 janvier à nos confrères de RMC.

"Il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans ue dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l'instant ça reste limité", a-t-il précisé également dans le même entretien. Philippe Boutron avait dû être rapatrié le 1er janvier dernier compte tenu de l'aggravation de son état de santé.

Dès son arrivée en France à l'hôpital militaire Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), il avait dû être placé en coma artificiel afin de soulager ses douleurs

Ce mardi, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Une piste qui avait été balayée par les autorités locales, préférant parler d'un "accident".