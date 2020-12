Cuba accuse Washington d'"ingérence" dans le mouvement des artistes

publié le 29/11/2020 à 22:14

Le chef du département des États-Unis au sein du ministère, Carlos Fernandez de Cossio, a convoqué Timothy Zuñiga-Brown pour lui signifier que "Cuba n'autorise ni les États-Unis ni aucun état à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays", relate un communiqué du ministère.

Le ministère des Affaires étrangères accuse Timothy Zuñiga-Brown d'avoir rendu visite plusieurs fois au Mouvement San Isidro et d'avoir transporté et soutenu personnellement des personnes qui enfreignaient les règles sanitaires. De tels agissements constituent "de graves violations de ses fonctions de diplomate et de chef de mission, une ingérence flagrante et provocante dans les affaires politiques internes de Cuba", a-t-il ajouté.

Cuba "est pleinement conscient de l'implication du gouvernement américain dans le financement, l'orientation et l'incitation de groupes et d'individus à Cuba à contester l'autorité du gouvernement, à la fois par des moyens pacifiques et violents", a encore dénoncé le ministère des Affaires étrangères.

Les 14 artistes du Mouvement San Isidro ont protesté pendant dix jours dans une maison du centre de La Havane pour exiger la libération d'un des leurs, le rappeur Denis Solis, arrêté le 9 novembre et condamné à huit mois de prison pour "outrage" à l'autorité.