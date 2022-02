En Ukraine, la menace d'une invasion russe n'a jamais semblé aussi réelle. Ce n'est plus qu'une question d'heures pour le président des États-Unis Joe Biden, qui s'est dit convaincu que Vladimir Poutine a pris sa décision. En attendant les affrontements continuent dans l'est du pays, où les bombardements se sont intensifiés ces dernières heures.

Une école a d'ailleurs été touchée à Stanytsia Louganska dans le Donbass. Dans les couloirs, on peut observer les jouets d'enfants éparpillés, des cartables laissés à l'abandon, ainsi qu'un mur totalement soufflé par l'explosion. Une assistante maternelle nommée Olga tremble encore en repensant à l'attaque et s'étonne d'être encore vivante : "J'étais en retard ce matin, si j'étais arrivée à l'heure, moi et les enfants ne serions plus là", a-t-elle confié.

Il faut dire que la ligne de front n'est qu'à quelques kilomètres, les obus frappent souvent à l'aveugle des civiles désemparés : "Si ce sont les séparatistes, ils devraient être punis ou tués, ce ne sont pas des humains", s'est exclamé Olga. Ces dernières heures, les bombardements se sont multipliés, une équipe de psychologues est venue aider et soutenir la population qui est choquée : "C'est le premier bombardement massif depuis 2014-2015, cela fait très longtemps que l'on n'avait plus vu cela", a déploré un gérant d'une organisation qui vient en aide aux victimes de guerre.

Au loin, des détonations se font à nouveau entendre. Ici, le cri des enfants a disparu pour laisser place au bruit de la guerre. Pour tenter d'éviter le pire, Emmanuel Macron s'entretiendra avec son homologue ukrainien ce samedi avant d'appeler Vladimir Poutine dimanche.