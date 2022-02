Crédit : EyePress News / EyePress via AFP

La visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans le Dombas, dans l'est de l'Ukraine

Nouveau regain de tension à la frontière ukrainienne. L'Agence France Presse a évoqué ce vendredi matin des bombardements sur le front est, dans la ville de Stanytsia Louganska, une localité déjà touchée la veille par des tirs séparatistes qui y ont notamment endommagé une école maternelle. Selon les informations de RTL, ces bombardements ont eu lieu à proximité de la ligne de front, audibles jusque dans la localité.

Pour le moment, impossible de savoir s'il y a des blessés. L'armée ukrainienne accuse les forces séparatistes d'être l'auteur de ces tirs. Ces dernières 24h, des dizaines d'incidents ont été recensés dans le Dombas. Chaque camp s'accuse mutuellement d'être à l'origine de ces affrontements, ce qui fait monter les tensions.

Pendant ce temps, Moscou annonce de nouveaux exercices militaires de grande ampleur qui auront lieu ce samedi, sous la supervision du président russe Vladimir Poutine, avec des manœuvres des forces stratégiques du pays ainsi que des tirs de missiles balistiques et de croisière. Ces exercices visent à tester l'état de préparation de l'armée et la fiabilité des armes, y compris nucléaires. Selon Kiev, près de 150.000 soldats russes sont désormais mobilisés à la frontières.

