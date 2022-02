Crise en Ukraine : ce que l'on sait de l'escalade des tensions dans l'Est du pays

Ce nouveau regain de tension à la frontière ukrainienne. L'Agence France Presse évoque ce vendredi 18 février des bombardements sur le front Est. Sur place, la situation se tend d'heure en heure. Des bombardements sont en cours près de Stanytsia Louganska, une ville tenue par les forces gouvernementales.

Selon nos informations, ils ont eu lieu à proximité de la ligne de front audible jusque dans la localité. On ignore s'il y a des blessés. L'Armée ukrainienne accuse les forces séparatistes d'être l'auteur de ces tirs. Il y a déjà une trentaine d'obus qui ont visé la ville et ont touché une école maternelle.

Ces dernières 24 heures, des dizaines d'incidents ont été recensés dans le Donbass. Chaque camp s'accuse mutuellement d'être à l'origine de ces affrontements, ce qui fait encore monter les tensions.

Des exercices russes samedi

Pendant ce temps, Moscou annonce de nouveaux exercices militaires de grande ampleur samedi 19 février, sous la supervision du président russe Vladimir Poutine. Des manœuvres des forces stratégiques du pays avec des tirs de missiles balistiques et de croisière. Ces exercices, planifiés selon Moscou, visent à tester "l'état de préparation" de l'armée et la fiabilité "des armes stratégique nucléaires et non nucléaires".

Selon Kiev, près de 150.000 soldats russes sont désormais massés à la frontière. De leur côté, les États-Unis observent toujours davantage de troupes russes se déplaçant vers les régions frontalières avec l'Ukraine. Une visioconférence se tiendra ce vendredi entre le président américain Joe Biden, plusieurs leaders occidentaux, dont Emmanuel Macron, et l'Otan.