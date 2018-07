Vol MH370 : "La France a des informations qu'elle n'a pas données"

publié le 28/02/2018 à 20:32

Un homme en quête de vérité. Ghyslain Wattrelos a perdu sa femme, Laurence, et deux de ses trois enfants, Ambre et Adrien, dans le vol MH370 le 8 mars 2014. Il publie Vol MH370 une vie détournée (ed. Flammarion), le récit, l'enquête, mais aussi les questions autour de ce drame. Ghyslain Wattrelos a également écrit à Emmanuel Macron.



"Ce que je demande au Président, c'est que la France me donne enfin les informations dont elle dispose", explique-t-il, presque quatre ans après la tragédie. Depuis le début de cette affaire, les autorités expliquent ne rien savoir, à l'image de François Hollande qui l'avait reçu. Une version à laquelle ne croit pas Ghyslain Wattrelos.

"Or l'an dernier, l'Australie a sorti des photos satellites françaises, fournies par des militaires (...) Ces personnes m'avaient assuré un mois auparavant qu'il n'y avait rien sur ces photos", souligne-t-il. Et de préciser "Il est évident que la France a des informations qu'elle n'a pas données".

Ghyslain Wattrelos est persuadé que des individus, voire des États savent ce qui a provoqué la disparition du vol MH370. "Un Boeing 777, c'est l'avion le plus sûr du monde, une énorme carlingue, donc quand bien même il coupe toutes ses communications, il faut savoir que les militaires continuent à le suivre, surtout cette zone (l'océan Indien, ndlr) qui est extrêmement surveillée.



Si on croit la version officielle, il a traversé plus de 7 couloirs aériens de 7 pays différents, donc je veux bien croire que certains dormaient, mais le lendemain, ils prennent les bornes et ils voient où était l'avion. Donc l'avion a été suivi et il l'a vraisemblablement été jusqu'au bout", assure Ghyslain Wattrelos, qui est persuadé que l'avion "n'est pas là où on le cherche".