Covid-19 : Trump va subir un examen médical en direct à la télévision

publié le 09/10/2020 à 23:08

Donald Trump veut absolument repartir en campagne après sa contamination à la Covid-19. Ce vendredi soir, il a choisi une méthode de communication peu conventionnelle. Pour sa première apparition à la télévision depuis son retour d'hospitalisation, il suivra un examen médical en direct.

L'examen se tiendra sur le plateau du talk-show de Tucker Carlson sur Fox News. Donald Trump sera examiné par le Dr. Marc Siegel, un consultant médical habitué de la chaîne, explique le média américain Bloomberg. Ce même médecin avait déjà assuré qu'il était "à peu près impossible" pour une personne de plus de 70 ans de mourir du coronavirus.

Depuis son retour à la Maison Blanche, la santé du président américain a été remise en cause par ses opposants. D'autant qu'on ne sait toujours pas à ce jour s'il a bien été testé négatif depuis. Sa santé mentale et sa lucidité sont aussi débattues depuis une série de tweets, encore plus erratiques que d'habitude, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre.

Dès samedi, Donald Trump envisage d'assister à un meeting en personne en Floride, puis à un autre lundi en Pennsylvanie. Il a également refusé le débat virtuel qui lui était proposé avec son adversaire Joe Biden.