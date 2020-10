Covid-19 : New York prête à reconfiner neuf quartiers

Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Une femme marchant dans un quartier de Brooklyn (New York) que Bill de Blasio a envisagé de reconfiner, le 4 octobre 2020.

et AFP

publié le 05/10/2020 à 03:21

Bill de Blasio, maire démocrate de New York, a proposé de reconfiner neuf quartiers de la Grosse Pomme pour enrayer l'épidémie de coronavirus, qui est repartie depuis deux semaines. L'édile a déclaré : "Je propose de fermer toutes les écoles et commerces non essentiels dans neuf quartiers."

La mesure, qui doit encore être approuvé par le gouverneur Andrew Cuomo, serait appliquée à compter de mercredi et pour au moins deux semaines.

Parmi les neuf quartiers concernés, six se trouvent à Brooklyn, dans des zones où la communauté juive orthodoxe est fortement représentée et où l'épidémie a repris à la faveur des rassemblements marquant les récentes fêtes juives de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Les trois autres quartiers sont dans le Queens.

Ces neuf quartiers ont en commun d'avoir vu leur taux de positivité se maintenir au-dessus de 3% sur les sept derniers jours, malgré de multiples interventions des services sanitaires pour s'assurer du respect du port du masque, des gestes barrière et inciter les gens à se faire tester.

Onze autres quartiers sont sous surveillance. Ils se situent autour des neuf premiers quartiers problématiques. "Nous allons essayer de voir si on peut redresser la situation sans avoir à appliquer de grosses restrictions", a souligné Bill de Blasio à ce sujet. Les salles de restaurants, qui venaient d'être autorisées à rouvrir, ainsi que les clubs de gym et les piscines y seront néanmoins fermées.