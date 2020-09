publié le 23/09/2020 à 17:49

Donald Trump ne s'est jamais embarrassé des faits, aussi gros soient-ils. Le président américain, en campagne pour sa réélection dans l'Ohio, en a encore fait l'amère démonstration cette semaine. Au moment où les États-Unis dépassaient le seuil symbolique des 200.000 morts, le milliardaire républicain s'évertuait lundi à assurer à sa base électorale, venue sans masque pour la plupart, que la Covid-19 "n'affectait pratiquement personne".

À en croire le dirigeant du pays le plus endeuillé de la planète, seules "les personnes âgées, les personnes âgées souffrant de problèmes cardiaques et d'autres problèmes", ne seraient concernées par l'épidémie. Un commentaire erroné, selon les chiffres des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, qui établissent à 20% le nombre de morts âgés de moins de 65 ans, et à 15% celui des décès concernant des personnes âgées de 65 ans et plus.

Des déclarations à l'emporte-pièce du président américain, qui ne surprennent même plus les experts. Le docteur Fauci, qui officie aux côtés de Donald Trump, assure que le pays se trouve à un point critique de l'épidémie : "il est inévitable que nous allons aux devants de sérieux ennuis". Les épidémiologistes prévoient en effet qu'ils pourraient y avoir 400.000 morts d'ici Noël.

Devant de tels chiffres, et la minimisation incessante de l'épidémie par le président américain, Anthony Fauci a simplement affirmé sur CNN : "jetez un œil aux chiffres et faites-vous votre propre opinion".