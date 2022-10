Couple de Basques disparus au Mexique : leurs corps découverts dans une auberge

La police a retrouvé les corps sans vie du couple dans une auberge de Valladolid, dans la province du Yucatán, au Mexique. Michel Amado, 57 ans, et Assya Madjour, 50 ans, étaient portés disparus depuis plusieurs semaines.

Selon les informations de Sud-Ouest, le bureau du procureur général de l’État du Yucatán a confirmé la découverte des deux corps le week-end dernier. Des tests ADN sont en cours pour déterminer les identités des deux cadavres retrouvés.

Depuis fin août, le couple n'avait plus donné de signe de vie à leurs familles et leurs amis. Cela faisait plusieurs années que les deux s'étaient installés au Mexique, et plus précisément dans la province du Yucatán. Une plainte avait été déposée le mois dernier et une enquête de la police locale était en cours. Le couple, originaire du Pays basque, gérait une auberge à Valladolid.

Selon le Diaro de Yucatan, "depuis le week-end dernier, le bureau du procureur général du Yucatán et des éléments du SSP ont mené des perquisitions et des enquêtes à l’auberge située sur la Calle 48 entre 33 et 35 dans le quartier de Candelaria, dans ladite ville. Selon les informations qui ont fuité, Michel Amado aurait acheté ledit centre d’hébergement à un citoyen néerlandais", indique le site d'informations.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info