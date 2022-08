Mexique : que deviennent les 10 travailleurs bloqués dans la mine ?

Cela fait 6 jours que 10 mineurs sont coincés sous terre, au Mexique, dans la région de Coahuila. Bloqués depuis ce mercredi 3 août, les travailleurs n'ont aucun accès à l'eau potable ni à de la nourriture. L'effondrement de trois puits de charbon, dû à une rivière, qui a inondé la mine, a coincé les mineurs.

Les familles des victimes se sont regroupées depuis le début de la tragédie, pour obtenir des renseignements fréquents. Elles dorment dans leur voiture, ou sur des chaises en plastique. Le président mexicain, Andrés Manuel Obrador, s'est aussi rendu sur les lieux le dimanche 7 août.

Plusieurs centaines de personnes participent au secours. Le gouvernement a envoyé 400 agents et 20 pompes pour extraire l'eau. Un drone sous-marin équipé d'une caméra, recueille régulièrement des images. Un pompage incessant depuis 6 jours fait baisser le niveau de l'eau.

Une opération de secours tentée, mais de faibles espoirs

Une première tentative de sauvetage a été réalisée ce mercredi 10 août. Un soldat est descendu dans la mine. Équipé d'une bouteille d'oxygène et d'un casque, le militaire est remonté très rapidement. Il n'est resté que quelques minutes. Le gouverneur de l'état de Coahuila a rapporté que "ce militaire s'est heurté à des obstacles pour pouvoir entrer dans les galeries". Il a ajouté que les travaux de pompage allaient continuer, pour poursuivre les recherches et les secours.

La coordinatrice de la protection civile, Laura Velasquez, a indiqué auparavant que "tous les secouristes sont équipés et prêts à entrer n'importe quand" dans la mine. Mais plus le temps passe et plus les chances de retrouver le groupe de mineurs diminuent. L'ingénieur minier Raul Garcia, a confié à RFI qu'il est possible que les nouvelles soient malheureusement mauvaises. "La quantité d'oxygène qui pourrait se trouver dans une quelconque cave est minime. Pour ce qui est de la nourriture, elle est inexistante.".

Sergio Martinez, un frère d'une des victimes, explique à El pais "que peu importe comment je veux retrouver mon frère. On nous parle d'espoir qu'ils soient dans une bulle d'air, blessés battus, mais vivants". Les tentatives de secours continuent. Et le président mexicain, ainsi que tout le pays, observent de très près les événements.

