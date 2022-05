Coronavirus : vers la fin du formulaire préalable pour voyager ?

Le PLF, pour passenger locator form (formulaire de localisation du passager en français) est demandé dans la plupart des pays pour chaque personne embarquant vers leur territoire. Toutes les informations qui facilitent la recherche des cas contacts sont demandées : nom et prénom, date de naissance, lieux de résidence et numéro de téléphone.

Avec la pandémie qui recule, plusieurs pays européens abandonnent de plus en plus ce formulaire. Le 7 avril, l'Espagne est devenu le premier pays à ne plus demander le document puis Chypre, le 18 avril, le Portugal, le 26 avril, l'Italie et la Grèce le 1er mai et Malte le 2 mai.

La Serbie est le dernier pays européen à demander un test PCR aux voyageurs vaccinés avant leur départ mais vient d'annoncer, le 2 mai, la fin de cette obligation. Cela est dû, en partie, à la baisse du nombre de cas en Europe. Le 2 mai 2022, le nombre de nouveaux cas par jour s'élevait à 364 par million d'habitants en moyenne en Europe selon Our World in Data, soit à peu près autant qu'en novembre 2021, avant l'arrivée du variant Omicron.

Dans le reste du monde, parmi les grandes destinations touristiques, la Chine et le Japon restent fermés. Des pays s'ouvrent, comme la Nouvelle-Zélande, qui a rouvert ses frontières au tourisme sans quarantaine le 2 mai. Ce même jour, la Thaïlande a abandonné l'obligation de tests et d'isolement à l'arrivée sur son territoire. Néanmoins, dans la plupart des pays, les gestes barrières sont encore de rigueur.