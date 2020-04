Coronavirus : Trump annonce la "suspension temporaire" de l'immigration

et Philippe Corbé

publié le 21/04/2020 à 06:41

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 20 avril qu'il allait "suspendre temporairement" l'immigration aux États-Unis pour "protéger les emplois" des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus.

"À la lumière de l'attaque de l'Ennemi Invisible, et face à la nécessité de protéger les emplois de nos 'GRANDS' citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis", a tweeté Donald Trump.

Le coronavirus, qu'il qualifie d'"Ennemi invisible", a déjà tué plus de 42.000 personnes aux États-Unis, où 766.660 cas ont été enregistrés. Quelque 22 millions d'Américains ont également perdu leur travail en raison des conséquences économiques de l'épidémie.

Le président américain n'a en revanche donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette décision et pour combien de temps.

Alors pourquoi annonce-t-il cela en pleine nuit ?

Il avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec la Chine où le nouveau virus est apparu en décembre, avant d'interdire les voyages entre les États-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars.

Donald Trump s'est depuis montré impatient face aux efforts déployés pour lutter contre l'épidémie, semblant encourager les manifestants en colère contre les mesures adoptées dans certains États, et approuver la levée du confinement dans plusieurs régions du pays.

Le président américain, candidat à sa réélection, avait fait campagne sur des mesures visant à limiter l'immigration. Il a également déjà consacré une partie de son point presse sur le virus au mur à la frontière mexicaine.

Au fond, l’élection est dans 197 jours, Donald Trump voit que ses sondages sont repartis à la baisse après avoir temporairement monté au début de la crise. Il sait qu’il ne va plus pouvoir baser sa campagne sur la croissance et l’emploi. Il semble alors ressortir sa stratégie de 2016 basée sur la maîtrise de l’immigration et la fermeture des frontières. Il sait que son seul espoir, c’est d’électriser sa base.