publié le 18/04/2021 à 15:49

L'Allemagne a organisé un hommage national aux 80.000 personnes qui ont perdu la vie en raison de la pandémie de coronavirus. À l'occasion de cet événement, qui s'est déroulé à Berlin ce dimanche 18 avril, le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, a exhorté les citoyens à rester unis, alors que le pays est divisé par les restrictions sanitaires.

"Ne permettons pas que la pandémie, qui nous oblige à la distanciation sociale entre individus, divise aussi notre société !", a martelé Frank-Walter Steinmeier. Les principaux dirigeants allemands étaient présents, et notamment, la chancelière et plusieurs familles de victimes.

"Nous sommes épuisés par le poids de la pandémie, usés par les controverses autour de la meilleure stratégie" à mener, a-t-il poursuivi ensuite, avant de justifier les privations de liberté. "Je suis conscient que les restrictions, qui sont nécessaires en période d'exception telle qu'une pandémie, peuvent avoir provoqué involontairement des souffrances. [...] Mais je sais aussi que les dirigeants politiques devaient prendre des décisions difficiles pour éviter une catastrophe encore plus grande".

"Tenir bon", malgré les restrictions

De façon symbolique, le président allemand a tenu à allumer une bougie, en mémoire des personnes décédées du coronavirus. Un geste qu'il a effectué aux côtés d'une mère de famille, qui a perdu sa fille de 23 ans.

Ensuite, Anita Schedel, l'épouse d'un médecin de 59 ans lui aussi décédé, s'est exprimée sur la difficulté de faire son deuil. "Après être arrivé à l'hôpital, mon mari m'a appelée pour me dire : 'Ne te fais pas de souci, je suis entre de bonnes mains, nous allons bientôt pouvoir nous retrouver.' Ce furent ses derniers mots", a-t-elle confié, avant de poursuivre : "Encore aujourd'hui, le souvenir des longs couloirs de l'hôpital me hante, celui des machines clignotantes et de mon mari marqué par la maladie. J'ai pu au moins tenir sa main". Après avoir témoigné, elle a appelé les Allemands "à tenir bon" malgré les restrictions.

"Le virus ne pardonne pas les demi-mesures"

Cette commémoration intervient alors que l'Allemagne est violemment frappée par la troisième vague de l'épidémie. Le pays avait été plutôt épargné, à l'occasion de la première vague, au printemps 2020.

Ce dimanche 18 avril, 3,14 millions d'infections avaient été enregistrées à travers tout le pays. En parallèle, la campagne de vaccination a mis du temps à décoller. Près de 20% de la population a toutefois pu bénéficier d'une première injection.

Les autorités sont sous le feu des critiques pour leur gestion de la crise sanitaire. Angela Merkel, qui campe sur une ligne de fermeté, a fait adopter cette semaine un projet de loi lui permettant d'imposer à l'ensemble du pays un tour de vis, pouvant aller jusqu'à des couvre-feux au niveau local. "Le virus ne pardonne pas les demi-mesures, elles ne font que l'aggraver", a-t-elle rappelé. La mesure doit encore être approuvée au Parlement.