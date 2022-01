Coronavirus : plus de 100 millions de cas recensés, flambée des contaminations en Europe

Épicentre de la pandémie de Covid-19, l'Europe a franchi le cap symbolique des 100 millions de cas enregistrés depuis la découverte du coronavirus en décembre 2019, d'après les données d'un comptage de l'AFP relevé samedi 1er janvier. Ces cas de coronavirus représentent pas moins d'un tiers du total des contaminations dans le monde.

Plus précisément, on dénombre 100.074.753 contaminations recensées dans la région européenne, celle-ci étant définie par 52 pays et territoires allant de la côte Atlantique jusqu'à l'Azerbaïdjan et à la Russie. Dans le monde, 288.279.803 cas ont été détectés depuis le début de la pandémie, déclarée à Wuhan.

Mais c'est surtout le rythme de la propagation du virus, accéléré par le variant Omicron, qui explose : 59% de contaminations supplémentaires ont été comptabilisées par rapport à la semaine précédente. En détail, on parle d'un total de plus de 4,9 millions de cas enregistrés ces sept derniers jours.

Des records dans 17 pays

Des niveaux de contaminations inédits. Parmi les 52 pays et territoires qui constituent la région Europe, 17 d'entre eux ont battu ces derniers jours leur record de contaminations déclarées en une semaine.

À noter que, pour l'heure, ce regain épidémique ne s'accompagne pas, sur le continent européen, d'une hausse des décès. 3.413 décès journaliers ont été déplorés en Europe en sept jours : un chiffre en baisse de 7% par rapport à la semaine précédente. 65% des Européens sont en partie vaccinés, dont 61% le sont entièrement.

En France, on recense plus 1.103.555 de cas détectés ces sept derniers jours, soit près de 10% du nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie.