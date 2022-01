Coronavirus : manger dans les transports ne sera pas (totalement) interdit

Pragmatisme et responsabilité. Le 27 décembre dernier, Jean Castex avait annoncé que "la consommation de boissons et aliments" à bord des transports de longue distance serait interdite. Pourtant, le gouvernement a fait le choix d'une formule plus ambigüe dans les textes officielles, parus ce samedi 1er janvier.

En effet, dans le décret publié ce samedi seuls "la vente et le service (...) sont interdits lors des trajets au sein du territoire". Une phrase bien plus floue quant à son application, comme l'ont relevé nos confrères du Parisien. Ainsi, si vous ne pourrez bel et bien pas acheter de quoi boire ou manger dans votre TGV, en revanche, aucune prescription n'est faite pour d'éventuelles victuailles que vous auriez prises.

Contacté à ce sujet par nos confrères, l'exécutif assume cette formulation assurant vouloir rester "pragmatique" et faire preuve de "discernement". Le gouvernement renvoie ainsi l'application concrète de la mesure dans les mains de la SNCF. "Celle-ci sera appliquée avec bon sens et discernement, notamment pour permettre de se désaltérer ou pour l’alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles", précise l'entreprise ferroviaire au Parisien.

Elle insiste toutefois sur la règle générale, expliquant qu'il "ne sera pas permis d’enlever le masque pour consommer de la nourriture ou des boissons".