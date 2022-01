Coronavirus : lassé d'être confondu avec le variant, le rappeur Omarion fait passer un message

Crédit : Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Je suis un artiste, pas un variant". C'est par ces mots que le rappeur américain Omarion a commencé sa vidéo postée sur Tiktok, dimanche dernier.

Mais le chanteur de 37 ans préfère prendre la chose avec humour et en profite même pour faire la pub de son dernier album. "Sachez que si vous tombez par hasard sur moi dans la rue, vous n’avez pas besoin de vous isoler pendant cinq jours", dit hilare Omarion en lisant une lettre écrite par ses avocats, avant d'insister : "Même s’il est important de ne pas me toucher et de garder vos distances, vous n’avez pas besoin d’un test négatif pour danser sur ma musique."

Cette confusion serait née du fait que certains influenceurs américains se soient trompés dans la prononciation du nom du variant de la Covid-19, en disant "Omarion" à la place d'Omicron, selon le média américain Variety.