La Japonaise Kane Tanaka vient de célébrer, lundi 3 janvier, son 119e anniversaire. Un record de longévité, qui fait d'elle, selon le Guinness des records, la doyenne de l'Humanité. Un statut qu'elle détient depuis mars 2019, année de ses 116 ans, rappelle The Guardian. Kane Tanaka, qui a un faible pour les sodas et le chocolat, a fêté ce moment avec le personnel de la maison de retraite où elle vit à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon.

En septembre 2020, celle qui est née en 1903 avait franchi le record déjà détenu par un Japonais en atteignant l'âge de 117 ans et 261 jours. L'archipel nippon a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde comme en atteste les plus de 85.000 centenaires recensés en 2021.

Septième de neuf enfants, Kane Tanaka s'est mariée à l'âge de 19 ans et a aidé à gérer le restaurant familial de nouille après que son mari et son fils aîné soient allés se battre lors de la deuxième guerre sino-japonaise en 1937. Cette native du début du XXe siècle, qui a traversé cinq règnes impériaux, deux guerres mondiales, deux pandémies (la grippe espagnole et le Covid-19), compte désormais bien atteindre sa 120e année.

